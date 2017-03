'Turkse hackers kraken Twitteraccounts'

Ook het account van Gelderlander-verslaggever Harm Graat werd vanmorgen overgenomen. In de header van zijn account stond een Turkse vlag, en op zijn profielfoto was een Turks symbool te zien. Een tijdje later waren de berichten ineens verdwenen.



Op 16 april wordt in Turkije het referendum gehouden over verandering van de grondwet waardoor president Erdogan meer macht krijgt. Onder de getroffen Twitteraccounts waren die van Amnesty International, de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund, de gemeente Amstelveen en de Nederlandse zangeres Caro Emerald. Ook internationale media, zoals BBC North America, en het Duitse Die Welt werden slachtoffer.