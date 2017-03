Turkse minister in Frankrijk: Nederlanders zijn fascisten

,,Nederlanders zijn fascisten’’, zei hij aan het begin van zijn toespraak. De speech van bijna een uur ging voor vooral over het aanstaande referendum in Turkije – waarvoor hij was uitgenodigd in Metz – maar de minister haalde ook bij herhaling uit naar Nederland.



,,Er was geen enkele reden om de bijeenkomst te verbieden. Er was geen bedreiging van de openbare orde’’, aldus minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault. ,,Frankrijk is een rechtsstaat’’, voegde hij toe. ,,Hier geldt het recht op vergadering. De bijeenkomst was op geen enkele manier een inmenging in de Franse politiek.’’