Turkse minister Kaya: Nooit toegeven aan onderdrukking

Minister Kaya kwam vandaag vanuit Duitsland naar Rotterdam. In de buurt van het Turkse consulaat in Rotterdam werd ze staande gehouden door de politie. Ze is onder begeleiding achter het consulaat uit haar auto gestapt. Ze wil de menigte toespreken.

Via het sociale medium houdt Kaya haar volgers op de hoogte. ,,We krijgen geen toestemming om het consulaat binnen te gaan, dat Turks grondgebied is. Het is 2017, Europa, de zogenaamde bakermat van de beschaving.''

Het doet Kaya goed dat Turken massaal op de been zijn. ,,Turken uit heel Europa zijn met ons vanavond. We zullen ons nooit overgeven aan deze onderdrukking.''



Geert Wilders heeft via Twitter direct gereageerd op Kaya. ,,Ga weg en kom nooit meer meer terug en neem al je Turkse fans uit Nederland mee.'' In Rotterdam zijn zaterdagavond bij het Turkse consulaat ongeveer duizend Turkse Nederlanders met Turkse vlaggen bijeen gekomen om te protesteren. De sfeer is grimmig, de gemeente Rotterdam heeft het noodbevel inmiddels uitgebreid.