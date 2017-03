Turkse oud-minister voert al campagne in Rotterdam

Abdullatif Sener, vice-premier van 2002 tot 2007 en eerder minister van Financiën, sprak ruim honderd Turkse Rotterdammers toe in een hotel in Rotterdam-Zuid. Hij is tegen de grondwetswijziging van president Erdogan, waarover het Turkse volk zich in april moet uitspreken. ,,Dit referendum is niet alleen belangrijk voor Turkije, maar voor de hele wereld’’, aldus Sener in een gesprek met deze redactie. ,,Het is dus heel goed dat ook Turken in Nederland goed worden voorgelicht over wat er op het spel staat. En er wonen hier nu eenmaal mensen met stemrecht in Turkije. Zowel het ja- als het nee-kamp zou in Nederland de ruimte moeten krijgen om hier campagne te voeren.’’