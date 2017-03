Turkse partnerstad verbreekt banden met Almelo

De Turkse stad Denizli heeft de vriendschappelijke banden met partnerstad Almelo doorgesneden. Via Twitter maakte burgemeester Osman Zolan, lid van de partij van Recep Tayyip Erdogan, dat unanieme besluit van de gemeenteraad vanmiddag bekend. In Almelo wist men op dat moment nog van niets. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije.

,,Gezien het vijandige gedrag van Nederland tegenover ons land zeggen wij hierbij het broederschap met Almelo op”, twitterde de burgemeester van Denizli, de hoofdstad van de gelijknamige provincie Denizli in het zuidwesten van Turkije. Even later volgt op de website van de gemeente Denizli een uitgebreid statement, waarin het doorsnijden van de banden met Almelo wordt toegelicht.

Bijeenkomst

Het bestuur van de Turkse stad verwijst naar de in hun ogen onterechte uitzetting van minister Fatma Betül Sayan Kaya, afgelopen weekend. Zij werd onder politiebegeleiding naar Duitsland gebracht, waarna in Rotterdam rellen uitbraken. Niet geheel toevallig was Kaya vandaag op een bijeenkomst in Denizli. De wijze waarop de Nederlandse politie de gemoederen weer tot bedaren bracht, wordt ook door het gemeentebestuur van Denizli vergeleken met nazi-praktijken. „Dat is niet te accepteren.” Eerder sprak president Erdogan al woorden van gelijke strekking.

Teleurgesteld

Burgemeester Arjen Gerritsen laat in een eerste reactie weten dat hij ‘buitengewoon teleurgesteld’ is in de actie van het gemeentebestuur van Denizli. Hij moest het nieuws van deze krant vernemen. „Er wonen hier een hele hoop Almeloërs van Turkse komaf, en met name in die streek hebben veel van onze inwoners hun wortels. Ik vind dat Denizli die mensen laat zitten. Ze geven het verkeerde signaal af.”

Volgens Gerritsen is dit besluit niet los te zien van de diplomatieke onrust tussen Nederland en Turkije. Hij verwacht niet dat het de Turkse bestuurders om Almelo in het bijzonder gaat, eerder dat het een statement is. „Het heeft er alle schijn van dat dit besluit in Turkije een effect moet hebben.” Grote, verregaande consequenties voor beide steden heeft het volgens de burgemeester niet. „Maar het is teleurstellend dat lokale vriendschappen sneuvelen door landelijke politiek.”

Uitwisselingen

Sinds 1974 onderhielden de twee steden vriendschappelijke banden. Almelose studenten gingen naar Denizli, andersom kwamen leerlingen naar Almelo. Ook werd er kennis uitgewisseld op allerlei vlakken. Ugur Cete, een Nederlandse Turk en raadslid in Almelo, betreurt de gang van zaken ten zeerste. „De vriendschap heeft beide steden heel veel gebracht. Ik denk dat vooral de Almelose Turken, die daar hun roots hebben, dit niet leuk vinden.”