Twee doden door spookrijder op A4 richting Amsterdam

Precies op tijd voor Wereld Monopolydag: drie nieuwe pionnetjes

17 maart Stapt u graag met de vingerhoed over het spelbord als u Monopoly speelt? Dan is er minder goed nieuws, want Hasbro - het bedrijf achter het wereldberoemde spel - heeft drie van zijn pionnen uit de roulatie gehaald. Ook de kruiwagen en de schoen sneuvelden. Het goede nieuws: er komen er drie in de plaats. En die zijn ook niet mis.