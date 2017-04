Twee gevlekte hyena's geboren in de Beekse Bergen

Man die Amanda Todd dood injoeg mag worden uitgeleverd aan Canada

13:47 Aydin C., de man die tientallen meisjes stalkte en chanteerde via internet, mag worden uitgeleverd aan Canada. Justitie in het land wil hem vervolgen voor het feit dat hij de tiener Amanda Todd zo fanatiek stalkte met haar eigen naaktfoto, dat zij zelfmoord pleegde. De Hoge Raad in Den Haag bekrachtigde vanmiddag een eerder besluit van de rechtbank dat niets uitlevering van C. in de weg staat.