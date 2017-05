Twee vliegtuigen Defensie ingezet tegen IS

Manchester- Ajax splijt Amsterdams gezin

18:52 Voor Gaby van de Schepop en Andrew Cope is Ajax tegen Manchester niet alleen een treffen tussen twee topteams, maar bovenal een strijd tegen elkaar. Hoewel het stel al vele jaren in Amsterdam woont, is Cope fanatiek ‘Mancunian’. ,,We gaan nog net niet vechten na afloop… maar wat de uitslag ook wordt: we praten er na afloop met geen woord over.”