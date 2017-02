Tweede Kamer stemt in met professionele wietteelt

Dit betekent niet dat wiet kweken legaal wordt. Het gedogen houdt in dat de wietteler wettelijk strafbaar blijft, maar hij ontloopt vervolging als hij aan de voorwaarden van de gedoogbeschikking voldoet.



De 'wietwet', ingediend door D66-Kamerlid Vera Bergkamp, houdt in dat coffeeshophouders voortaan hun wiet moeten aankopen van 'vergunninghouders'. Die telen softdrugs in een gesloten systeem en de overheid kan de drugs op kwaliteit controleren. Wietkwekerijen zonder vergunning worden opgespoord en ontmanteld.



Behalve D66 waren onder meer PvdA, SP, GroenLinks, 50PLUS en de Partij voor de Dieren vóór. Regeringspartij VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP waren tegen.



,,Dit is een belangrijke stap om een einde te maken aan een impasse die al veel te lang duurt'', reageert Bergkamp verheugd. ,,De Tweede Kamer heeft ingestemd met mijn wetsvoorstel om de wietteelt te reguleren en daarmee komen we tegemoet aan de wens van vele burgemeesters, gemeenten en een groot deel van de Nederlanders die dit ook willen.''