Tweets Kuzu massaal gedeeld door nepaccounts

Minister Kaya weer terug in Turkije: 'we veroordelen de actie van Nederland'

11:42 De Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya, die vannacht Nederland is uitgezet als ongewenste vreemdeling, is per privéjet vanuit Keulen weer teruggekeerd in Turkije. Ze gaf daar direct een persconferentie. ,,Ik veroordeel wat er afgelopen nacht is gebeurd", zei ze.