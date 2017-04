Udenste straat wint Klimaatstraatprijs

Moestuintjes aanleggen, energiebesparende lampen in huis en korter douchen: de bewoners van de Udense wijk Germenzeel hebben zich het afgelopen jaar flink ingezet voor het klimaat. Vanochtend namen zij de Klimaatstraatprijs en een cheque ter waarde van 5000 euro in ontvangst. Dat geld mogen zij gebruiken voor een buurtfeest in de toekomst. De bewoners hebben samen 168 milieubesparende acties opgezet. ,,Maar we zijn nog niet klaar!'', riep een van de buurtbewoners vol enthousiasme.