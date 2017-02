Uitlokster Facebookmoord komt vrij

Polly W, de uitlokster van de zogenoemde Facebookmoord in Arnhem in januari 2012 komt onder voorwaarden vrij. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag besloten. Eerder deze maand werd een andere veroordeelde in de zaak al vrijgelaten.

Verdere behandeling in jeugddetentie is voor de 21-jarige Polly W. uit Arnhem niet langer noodzakelijk, aldus de rechtbank. De jeugd-tbs heeft volgens de rechtbank een positief effect gehad op de vrouw. Ook de officier van justitie vond verdere gevangenhouding niet meer nodig. Wel moet W. aan een uitgebreide reeks voorwaarden voldoen. Zo is haar een locatieverbod voor Arnhem opgelegd, alsmede een verbod op contact met haar twee mededaders.

Polly W. beraamde vijf jaar geleden de moord op de destijds 15-jarige Joyce 'Winsie' Hau met haar ex-vriend Wesley C. Joyce Hau zou op Facebook hebben geroddeld over Polly's avonturen met jongens. Wesley C. schakelde Jinhua K. in, die het meisje neerstak in de deuropening van haar ouderlijke woning. Ze overleed enkele dagen later.