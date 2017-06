UMC Utrecht weer onder vergrootglas na dubieus sterfgeval

De vrouw, moeder van drie kinderen van 14, 10 en 6 jaar oud en van Turkse komaf, ging voor een betrekkelijk eenvoudige medische ingreep naar het ziekenhuis. Het ging om een dagbehandeling, waarna ze in de loop van de dag weer naar huis zou gaan. Het verliep allemaal anders dan gedacht. Volgens een familielid is er hoogstwaarschijnlijk te veel vocht toegediend bij de narcose.

,,De rechercheur van de politie vertelde dat er te veel vocht in haar longen zat. Daardoor is ze gestikt.” Ook zou een verpleegkundige hebben geroepen dat ‘dit al het zoveelste incident in het ziekenhuis was’. Donderdagavond wilde de familie bij het ziekenhuis verhaal halen. Daarbij ontstond een opstootje waarbij de gemoederen hoog opliepen. De politie wil slechts kwijt dat er autopsie is gepleegd op het lichaam en dat er geen sprake is van een misdrijf.

Woedend

Het UMC Utrecht laat weten inhoudelijk niet te kunnen reageren, maar bevestigt via woordvoerder Erik Trinthamer dat er donderdag een incident is gemeld bij de politie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. ,,Uit privacyoverwegingen kan ik daar verder niet al te veel over zeggen. De Inspectie gaat volgens procedure onderzoek doen naar de calamiteit die heeft plaatsgevonden.” Dat de familie woedend is, snapt Trinthamer. ,,Die emoties kan ik goed plaatsen. Wij onderhouden contact met de familie en zullen met hen communiceren als we meer kunnen vertellen.”

De 35-jarige vrouw woonde met haar gezin in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, waar ze een bekende gezicht was in de grote Turkse gemeenschap. Vrijdagmiddag was er bij de Turkse moskee in de wijk een speciale bijeenkomst waarbij honderden Turkse Nederlanders samenkwamen. Rond haar kist werd er gebeden voor haar. Later in de avond vlogen de familieleden van de vrouw met het stoffelijk overschot naar Turkije. Daar wordt zij zaterdag begraven in haar geboorteplaats Kırşehir.

Infecties

Het is niet het eerste incident voor het UMC Utrecht. Ruim een jaar geleden kwam televisieprogramma Zembla met een uitzending waarbij misstanden op de kno-afdeling werden aangekaart. Daar zou een angstcultuur heersen en zouden dodelijke missers worden verzwegen. Later volgden incidenten rond mislukte gehoorimplantaten, infecties bij oogoperaties en commotie rond een omstreden chirurg die zonder overleg met inspectie voor de gezondheidszorg weer aan het werk was gegaan. De inspectie plaatste het ziekenhuis onder verscherpt toezicht.

De inspectie laat via een woordvoerder weten op de hoogte te zijn van het incident. ,,Het ziekenhuis heeft dit incident gemeld bij de inspectie. Het ziekenhuis onderzoekt momenteel wat er gebeurd is en zal daarna hierover aan de IGZ rapporteren. Het ziekenhuis krijgt nu acht weken de tijd om deze melding verder te onderzoeken. Daarna zal de inspectie dit onderzoek beoordelen en kijken of er aanvullend onderzoek nodig is. Hoe lang dit onderzoek dus uiteindelijk zal duren, is nog niet aan te geven.”