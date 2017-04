Utrechter is Docent van het Jaar 2017

VideoMarc van Mil (38), van de Universiteit Utrecht, is uitgeroepen tot Docent van het Jaar in het hoger onderwijs 2017. Van Mil kreeg de prijs, een initiatief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), zaterdagmiddag uit handen van onderwijsminister Jet Bussemaker. De Utrechter was zichtbaar ontroerd door de prijs. Hij ziet de prijs als erkenning voor wat hij zelf noemt ‘het leukste vak dat er is’.