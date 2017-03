Vaker drugsafval gedumpt, vooral in zuiden

In Oost-Brabant was de stijging met 45 dumpingen in 2016 het sterkst, blijkt uit een rapport van de Landelijke Eenheid van de politie. Die schrijft de toename mede toe aan extra opsporingscapaciteit. ,,In het hele land is een significante stijging van het aantal aangetroffen opslaglocaties van synthetische drugs'', aldus de politie dinsdag. ,,De vraag naar xtc is wereldwijd toegenomen en dit is ook te zien in de productie.''