Vakschool wankelt door druk van opleidingsniveau

,,Ik was altijd dingen aan het maken'', vertelt hij. Zijn eerste echte bouwwerk was een nachtkastje, inclusief lade, voor zijn toenmalige juf. ,,Ik was een jaar of 7 of 8 en het leek nergens op. Het had scheve pootjes en de la kon bijna niet open schuiven'', blikt hij terug.



De tv-klusser is een schoolvoorbeeld van hoe vakmensen het zonder hoge opleiding ver kunnen schoppen. Inmiddels heeft hij een eigen bedrijf én verschijnt hij wekelijks op tv om bij mensen thuis kasten te maken, badkamers te vernieuwen en hele slaapkamers te verbouwen. Verhoef is een manusje-van-alles: hij kan metselen, dakdekken, tegelzetten, kranen aansluiten en noem maar op. ,,Dat heb ik allemaal in de praktijk geleerd'', zegt Verhoef.



Juist een praktijkgerichte opleiding bracht deze timmerman ver. Verhoef ging na de basisschool naar de toenmalige lts en volgde de specialisatie bouw. Daarna ging hij de timmeropleiding doen via het leerlingwezen; op maandag zat hij in de schoolbankjes, de rest van de week was hij aan het werk. ,,Die maandag was al een hele opgave. Dan zat ik naar buiten te staren. Ik kon slecht tegen de hele dag zitten en vond theorie lastig. Pas in de werkplaats snapte ik wat er werd bedoeld.''