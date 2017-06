Van Rijn redt Kindertelefoon van de ondergang

Nader onderzoek zaak 'racende' vader en zoon

16:24 Er komt nader onderzoek in de strafzaak tegen een vader en zoon die een dodelijk ongeval veroorzaakten in Loosdrecht. Dat heeft de rechtbank in Lelystad vandaag besloten. De 54-jarige Walter van W. en zijn 32-jarige zoon Casper worden ervan beschuldigd dat zij opzettelijk gevaarlijk hebben gereden in hun auto's.