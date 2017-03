Van Rijn: snel 100 miljoen voor betere ouderenzorg

Sandra verloor haar man door vuurwerk: 'Verbied het maar!'

16:26 Als iemand weet hoe gevaarlijk vuurwerk is, is het Sandra de Lange (43) uit Meppel. Afgelopen jaarwisseling verloor ze haar man omdat een stuk siervuurwerk uit België in zijn gezicht ontplofte. ,,Dat ons vuurwerk zo gevaarlijk was, hadden we niet eens door.’’