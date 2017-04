Vandalen klimmen in verblijf: Roze pelikaan dood en eieren weg

'Dijsselbloem respectloos met EU-parlement'

14:04 Jeroen Dijselbloems afwezigheid afgelopen dinsdag bij een plenair debat over Griekenland in het Europees Parlement is 'onaanvaardbaar'. Volgens de voorzitter van het parlement Antonio Tajani is de demissionair minister van Financiën, tevens eurogroepvoorzitter, 'respectloos. Zijn gebrek aan 'normale hoffelijkheid' is problematisch voor de samenwerking en zijn verantwoordingsplicht.