Vannacht gaat de zomertijd in, maar waarom eigenlijk? En hoelang nog?

Vijf vragen overKomende nacht zetten we om 02.00 uur de klok een uurtje vooruit en gaat daarmee de zomertijd in. Maar waarom? Er is nog altijd veel te doen om deze tijdswijziging. Waar komt de aanpassing eigenlijk vandaan? En wat zijn de voor- en nadelen? Vijf vragen over de zomertijd.

Sinds wanneer bestaat de zomertijd?

De eerste persoon die sprak over de invoering van de zomertijd was de Nieuw-Zeelandse George Vernon Hudson. Hij stelde voor om de klok twee uur vooruit te zetten, om zo de tijd aan te passen aan het ritme van de mens. Het duurde echter tot 1916, tijdens de Eerste Wereldoorlog, voordat hij daadwerkelijk werd doorgevoerd. Het Duitse Keizerrijk stelde hem toen in. Duitsland had daarmee de primeur, waarna Nederland en Engeland volgden.

Waarom bestaat de zomertijd?

Omdat de oorlog duur was, bedacht Duitsland een plan om kolen te besparen. Door de klok een uur vooruit te zetten, waren er minder kolen nodig. In 1946 werd die maatregel teruggedraaid, maar in 1977 zorgde de wereldwijde oliecrisis ervoor dat hij opnieuw werd ingesteld. Ook toen was de reden energiebesparing.

Zijn er nog andere voordelen?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er naast de energiebesparing ook nog andere voordelen zijn van de zomertijd. Zo zou de criminaliteit afnemen door de langere lichte periode 's avonds, zouden er minder verkeersdoden vallen als we hem ook tijdens de winter zouden handhaven en zou het het toerisme bevorderen. Onder meer omdat mensen langer op terrassen blijven zitten. Voor de voorstanders genoeg reden om hem te handhaven.

Is de zomertijd wereldwijd?

Nee, lang niet alle landen doen mee met de zomertijd. Zo blijft de klok in onder meer China en Rusland onaangeroerd, terwijl op het Australische Lord Howe Island de wijzers slechts een halfuur vooruit gaan. Ook verschilt de datum waarop de klok eventueel vooruit wordt gezet. Een compleet overzicht vind je hier.

Waarom is er zoveel kritiek?

Het nee-kamp baseert zich op studies die de schaduwkanten van de zomertijd aantonen. Zo zou hij negatieve effecten hebben op de gezondheid, omdat hij het bioritme verstoort en daardoor indirect meer kans geeft op hartaanvallen en beroertes.



Ook zorgt hij voor gemiste afspraken en verwarring, omdat vaak onduidelijk is of de klok nu voor- of achteruit moet. Als het aan de Actiegroep Stop de Zomertijd ligt, is het komende nacht dan ook de laatste keer dat we de klok verzetten. Deze overhandigde afgelopen maandag een petitie om een einde te maken aan de zomertijd. De Europese Commissie onderzoekt momenteel de effectiviteit ervan.