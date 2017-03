'Varkensbeulen krijgen in Nederland geen kans'

Voorzitter Michel Vandenbosch van dierenrechtenorganisatie GAIA wil camera’s laten plaatsen om wantoestanden in slachthuizen te vermijden. ,,Ze moeten 24 uur per dag kunnen filmen tot in elke hoek van het gebouw, en de beelden moeten raadpleegbaar zijn door de Raad van de Dierenbescherming. Want zonder transparantie blijf je in een vicieuze cirkel zitten", waarschuwt hij.



Volgens Van de Riet (COV) is het de vraag of dat voor Nederlandse slachthuizen iets toevoegt. ,,In Nederland is er al permanent toezicht en je krijgt te maken met allerlei privacyregels. Er moet goed worden gekeken of het iets toevoegt.” Hij vervolgt: ,,Bij dit Belgische slachthuis is het goed mis, maar dat wil niet zeggen dat dat voor de hele sector geldt.”



In het exportslachthuis in Tielt worden 1,4 miljoen varkens per jaar geslacht, oftewel zo'n 25.000 à 35.000 per week. Het slachthuis is onderdeel van de Debra-Group, een van de grootste slacht- en productiebedrijven van varkensvlees in België.



Een petitie van Animal Rights om het slachthuis definitief te sluiten, was vanmorgen al 95.000 keer getekend. Ook kreeg de organisatie er al honderden donateurs bij. Op 3 april wil de organisatie een demonstratie in Tielt houden.