Veel vertraging door kapotte treinen

Jan baalt van 'carnavalsfoto' van overleden moeder op Facebook

20 maart Hij heeft er slecht van geslapen. De 'carnavalsfoto' van zijn overleden moeder als felicitatiekaart. Een nachtmerrie voor Jan Brasser uit Koudekerke. ,,Wie doet zoiets? Kijk nou, dit is toch verschrikkelijk'', zucht hij als de foto van zijn overleden moeder Coba laat zien zoals die nu op Facebook circuleert. Rolfluitje in haar mond gephotoshopt en in knalblauwe letters 'Hefieleseteerd' over de foto.