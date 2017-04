Veldhoven zoekt oplossing om Eritreeërs uit hotel te krijgen

Vanmiddag besloot de rechter in Den Bosch in kort geding dat Mikkers terecht een bijeenkomst van de jongerentak van de enige toegestane politieke partij in Eritrea verboden heeft. De burgemeester oordeelt dat hij de openbare orde niet kan waarborgen omdat voor- en tegenstanders van het regime in het Afrikaanse land zich rond het hotel en conferentiecentrum ophouden. De rechter ging daar dus in mee. Donderdagavond kwam het al tot ongeregeldheden rond de Koningshof.



De volgende stap is dat de deelnemers aan de afgeblazen conferentie de Koningshof nu zo snel mogelijk verlaten. ,,We hebben contact gehad met de organisatie van de conferentie en met Koningshof", zegt Mikkers. ,,We zoeken nu naar een werkbare oplossing en daar hebben we voorstellen voor gedaan.'' De gemeente wacht nu op een reactie.