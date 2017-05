Verdachte (22) van ammoniakaanval Middelburg opgepakt

Het incident vond plaats bij de Albert Heijn aan de Pottenbakkerssingel in Middelburg. Een onbekende jongeman spoot met een waterpistool op een groep jongeren en ging er vervolgens fietsend vandoor. Later bleek hij met ammoniak te hebben gespoten. Vier jongeren kregen de vloeistof in hun gezicht en klaagden onder meer over hoofdpijn.