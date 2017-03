Verdachte (47) dubbele hotelmoord Arnhem is voortvluchtige TBS'er

Tijdens het politie-onderzoek kwam de voortvluchtige TBS'er in beeld als verdachte van de hotelmoord. Gisteravond meldde hij zichzelf bij een politiebureau. De man werd in 2006 veroordeeld voor een geweldsdelict. Het OM wil geen details geven over die veroordeling.



Het is nog onduidelijk waarom de man in het hotel was. De politie meldt in een persbericht dat 'het onderzoeksteam nog geen bijzondere relatie tussen de verdachte en de slachtoffers heeft kunnen vaststellen'. Ook is niet duidelijk of een lang bloedspoor in de stad te maken had met de moord en de verdachte.