Verdachte aanslag Antwerpen in Rotterdam gepakt voor bezit pepperspray

Mohamed R. (39), die donderdag mogelijk een aanslag wilde plegen in Antwerpen, werd vorige week vrijdag in Rotterdam opgepakt vanwege de vondst van een busje pepperspray in zijn auto. Agenten troffen R. slapend en stinkend naar drank achter het stuur.

Dat bevestigt de Rotterdamse politie aan het AD. Op vrijdag 17 maart, om 6 uur in de ochtend, stond R. met zijn rode Citroën geparkeerd in de Witte de Withstraat in Rotterdam. Agenten troffen hem slapend achter het stuur aan. Hij rook naar drank. In de auto die door de politie werd doorzocht, vonden de agenten een busje pepperspray.

Daarop werd de man gearresteerd en naar het politiebureau gebracht. Omdat pepperspray een wapen is, kreeg hij daarvoor een boete. Uit het onderzoek bleek volgens de politie dat er 'op geen enkele wijze enige vorm van betrokkenheid van de man met terrorisme was'. Omdat R. geen geldige verblijfstitel had, kreeg hij de opdracht om Nederland te verlaten. Het busje pepperspray werd in beslag genomen.

De agenten vermoedden dat R. een drugstoerist was. ,,Op basis van een aantal attributen in de auto met Frans kenteken, leek het om een drugstoerist te gaan", zegt een politiewoordvoerder.

Mogelijk aanslag

De 39-jarige Fransman van Tunesische afkomst reed donderdag op hoge snelheid met een auto vol wapens door een drukke winkelstraat in het centrum van Antwerpen. Verschillende voetgangers wisten maar net opzij te springen. Niemand raakte gewond. Hij had steekwapens, een riotgun en legerkleding in zijn auto liggen.

Wat Mohamed R. bezielde, blijft vooralsnog een raadsel. De bestuurder bleek stomdronken en onder invloed van drugs. De man wordt verdacht van poging tot terroristische moord en inbreuk op de wapenwetgeving, maar de Belgische justitie weet nog niet zeker of het om terreur gaat.

Vaker in beeld bij politie

Wel blijkt dat Mohamed R. zich de afgelopen week al diverse keren in de kijker van de politie heeft gespeeld. Hij gaf blijkbaar gehoor aan de opdracht om Nederland te verlaten, want maandagavond werd hij gecontroleerd bij het huis van een vriend in het Belgische Hoboken. Buren belden de politie omdat z’n rode Citroën met draaiende motor op de oprit stond. Een patrouille vond R. slapend in zijn auto, samen met een vrouw. De agenten lieten hem verder met rust.