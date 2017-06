Verdachte in zaak Savannah is 16-jarige treinfanaat

Intussen is hij al sinds augustus niet meer op school verschenen. Directeur Tiny de Groot van het Van Maerlant in Den Bosch, waar de 16-jarige een vmbo-opleiding volgde, zegt dat de leerplichtambtenaar onderzoek deed naar de spijbelende jongen. Hij wil niet zeggen of hij nog staat ingeschreven op school.

De tiener woont met zijn moeder in een huurwoning in de wijk Boschveld, door het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld omschreven als 'de meest multiculturele wijk van 's-Hertogenbosch'. Hij was niet bekend bij de politie en ook voor de jeugdzorg in Brabant een onbeschreven blad, zegt een woordvoerster.

Sociale media

Het is niet bekend waar de jongen Savannah van kende. Burgemeester Melis van de Groep van Bunschoten hield het maandag op 'waarschijnlijk contact via sociale media', maar daar wil de politie niets over zeggen.

Het lichaam van Savannah werd gevonden op 20 kilometer afstand van dat van Romy Nieuwburg (14) uit Hoevelaken. Voor de betrokkenheid bij háár dood is een 14-jarige jongen uit Lunteren aangehouden. De jongen werd volgens geschrokken buurtbewoners in de nacht van zondag op maandag van zijn bed gelicht in de boerderij van zijn ouders. ,,Het is bijna niet voor te stellen wat de ouders van Romy moeten doormaken, maar vergeet ook de ouders van deze jongen niet. Zij zijn ook helemaal overstuur. Het is voor iedereen een drama'', zegt een buurtgenoot.

Getuige

Ze kennen hem als een grote en sterke jongen voor zijn leeftijd. Of hij op dezelfde school als Romy in het nabijgelegen De Glind zat, is onduidelijk. De directeur van de J.H. Donnerschool wil er niets over kwijt. Volgens de politie zijn er wel leerlingen van de school als getuige gehoord. De verdachte tiener had contact met meerdere jongeren uit De Glind, onder wie ook Romy. Hij zit, evenals de verdachte van de moord op Savannah, in beperking en mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie doet met 25 mensen onderzoek naar de twee misdrijven, maar legt geen verband tussen beide zaken.

Aangrijpend

Op veel middelbare scholen in Amersfoort en omgeving is gisteren stilgestaan bij de dood van de twee meisjes. Gerissa (13) zit op het Corlaer College in Nijkerk en ging acht jaar samen met Savannah naar de basisschool in hun woonplaats Bunschoten. Ze kan het besef dat Savannah er niet meer is bijna niet toelaten. Het is te aangrijpend. Vanochtend pakte ze haar tas en ging naar school. ,,Maar het bleef een gek idee. Dat je normale dingen moet doen, terwijl je iemand kent die net is vermoord.''

Gerissa twijfelt nog of ze zal meelopen in de stille tocht. Het valt haar zwaar het verdriet van anderen te moeten zien. ,,Er wordt nu zó veel over gepraat, maar soms wil ik dat gewoon even niet. Want dan komen de tranen weer'', zegt ze. ,,Dan probeer ik maar een spelletje te doen. Of iets te vinden waar ik om moet lachen. Dan vergeet ik het verdriet even.''

Volledig scherm De politie dregt op de plek waar Savannah is gevonden. © Caspar Huurdeman