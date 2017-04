Verdachte mishandeling homostel vrij: hij kent andere verdachten niet

De politie had woensdag nog geen aangifte tegen de homoseksuele mannen ontvangen, zei een woordvoerster. De advocaat van één van de 16-jarigen zei maandag dat de mannen zelf begonnen waren met de vechtpartij en dat zijn cliënt rake klappen had gehad. Hij zou daarvan aangifte doen, maar dat is nog niet gebeurd.



Het Arnhemse homopaar Jasper en Ronnie Vernes-Sewratan zegt dat het zondagmorgen vroeg na het uitgaan is aangevallen door een groepje jongens omdat ze hand in hand met elkaar over straat liepen. ,,Doen we normaal nóóit. Echt niet. Wij zijn niet van die provocerende types. En anno 2017 kan het gewoon niet, dat je zomaar hand in hand loopt zonder dat je verwensingen naar je hoofd geslingerd krijgt. Dus normaal raken we heel soms elkaars hand wel eens aan, maar zelfs dát doen we meestal niet’’, zei de 35-jarige Jasper.