Verdachte moord Savannah moest op dag vermissing voor rechter komen

Volgens de rechtbank werd hij tijdens een zitting op donderdag 1 juni veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 50 uur met een proeftijd van twee jaar. Het is niet duidelijk of de jongen fysiek aanwezig was bij de rechtszitting.



De verdachte was sinds augustus vorig jaar niet meer op school geweest. Hij volgde een vmbo-kaderopleiding aan het Van Maerlant in Den Bosch. De kantonrechter veroordeelde hem voor schoolverzuim van 23 september tot en met 3 november vorig jaar. Kinderen van 5 tot 18 jaar hebben in Nederland de wettelijke verplichting om naar school te gaan.



Het levenloze lichaam van Savannah Dekker werd zondagochtend 4 juni in Bunschoten gevonden. Hoewel ze sinds donderdag werd vermist, is het nog onduidelijk wanneer ze om het leven is gekomen. De politie startte op de vrijdagavond een zoekactie naar het meisje. Zondagnacht werd de Bosschenaar in zijn woning aangehouden voor betrokkenheid bij haar dood.