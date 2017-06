Verdachte van moord op Savannah gamede en chatte vaker met meisjes

De 16-jarige jongen kreeg zaterdag 3 juni bezoek van de politie. Savannah is dan al twee dagen vermist, agenten horen hem uit. Eén dag later vindt een voorbijganger het lichaam van het 14-jarige meisje in een sloot op een industrieterrein in Bunschoten. Diezelfde nacht wordt de Bosschenaar gearresteerd. Wat er precies is voorgevallen tussen de twee tieners, blijft nog onduidelijk. Uit gesprekken met vrienden komt naar voren dat de twee elkaar zouden hebben leren kennen via videochatsite Omegle. Een site ook die omstreden is. Omdat iedereen er anoniem is, komen er veel gesprekspartners voorbij die uit zijn op seks. Niet zelden zijn het masturberende volwassenen.

Datingsite

Klasgenoten weten niet anders dan dat de jongen die nu vastzit al vanaf de eerste klas op het Van Maerlantcollege in Den Bosch erg bezig is met sociale media en chatsites. Een schoolgenoot die de eerste twee jaar naast hem in de klas zit, weet dat hij toen al vaak op de site Hot or Not was te vinden. Toen een populaire datingsite voor jongeren, vergelijkbaar met Tinder. Niet dat hij er een vaste verkering aan over hield. Voor zover de klasgenoot weet, sprak hij nooit echt met de meisjes af, al zei hij wel vaak dat hij dat wilde. De jongen heeft wel chatgesprekken gezien waarin meisjes soms pikante foto's van zichzelf naar hem hadden gestuurd.

YouTube

De jonge Bosschenaar beheert ook al vroeg zijn eigen YouTube-kanaal. Op 26 mei 2012 staat zijn eerste video online, een compilatie over op afstand bestuurbare boten. Maar al snel gaat het alleen nog maar over treinen. Heel veel treinen . Veelal bijzondere locomotieven of zeldzame combinaties. De NS-locomotief 1740 is zijn favoriet. Op 21 juni 2015 krijgt hij zelfs de kans om achter de stuurknuppel te zitten, blijkt uit een foto die postte. 'Kicken', reageert een bevriende treinspotter. De jongen filmt de treinen niet alleen op het station in zijn woonplaats Den Bosch, hij trekt het hele land door. Hij is te zien op Utrecht Centraal, in Rotterdam en zelfs in Duitsland. Ook staat hij vaak langs de start- en landingsbanen bij Schiphol waar hij een aparte site over heeft. Hoe hij aan geld kwam voor al die reizen weten vrienden niet. Hij zei dat hij een bijbaantje had, onder andere bij een winkel. Voor zijn activiteiten op Facebook, Instagram en Flickr maakt hij meerdere accounts aan. Klasgenoten vermoeden dat hij zo vriendengroepen uit elkaar houdt. De vrienden die ook zijn geïnteresseerd in het spotten van treinen en vliegtuigen, en de mensen die dat maar niets vinden.

Online game

Ook onder schooltijd is hij vaak bezig met het beheren van zijn accounts, merken de klasgenoten. Of kijkt hij naar filmpjes en speelt hij zelfs spelletjes als Flightsimulator of World of Tanks. De afgelopen maanden is hij druk met het online spel Roblox, waar hij bevriend is met ene 'Dekkertjee'. Dekker is de achternaam van Savannah.



De schoolprestaties hebben ernstig te lijden onder al dat chatten en gamen. Op het Van Maerlant komt hij vrijwel altijd te laat. De keren dat hij op tijd komt, zijn zo uniek, dat de hele klas dan voor hem klapt. Bij het begin van dit examenjaar is hij heel even op school gezien. Hij vertelt klasgenoten dat hij zijn best zal doen. Maar na anderhalve week blijft hij alweer weg. Dit keer lang. Het komt hem op 1 juni te staan op een voorwaardelijke taakstraf van 50 uur.



Waarom hun klasgenoot niet meer op school komt, wordt de andere scholieren niet duidelijk. Ze weten wel dat het niet botert thuis in de flat waar hij alleen woont met zijn moeder. Sinds een jaar of twee heeft hij geen contact meer met zijn vader. Wat er tussen hen is voorgevallen, daar praat hij niet over. Hij wil ook niet dat vrienden bij hem thuis komen. Eigenlijk is er best veel dat ze niet van hem weten.