Verdachten diamantroof blijven in de cel

Heel Nederland wacht op het signaal van Thijs

13:24 Schelle tonen over een volle Dam in Amsterdam. Het taptoe-signaal is vanavond om acht uur de start van twee minuten nationale stilte tijdens de Dodenherdenking. Geblazen door trompettist Thijs Musch (38) uit Warnsveld. ,,Ik zit in mijn eigen kleine wereld.”