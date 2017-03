Vergeet-me-niet-app voor geleende spullen

Zoals dat gaat met goede uitvindingen: Ook Owy ontstond uit pure frustratie. Want de Nieuwkoper was elke keer op zoek naar de spullen die hij aan familie of vrienden had uitgeleend. ,,Ik kan het natuurlijk wel in notities op mijn telefoon schrijven, maar ik heb echt een stok achter de deur nodig om dat te doen'', vertelt Kasper.



In die wanorde van de tiener moest verandering komen. Hij wilde een app maken die gebruiksvriendelijk is én die je een week later even op de schouder tikt. ,,Dus toen het me voor de zoveelste keer overkwam, ben ik gaan tekenen. Ik dacht: ik verzin een app, maak schetsen en iemand anders moet het maken. Gelukkig ken ik Jordy Sinke, die apps bouwt. Samen hebben we dit in elkaar gezet.''