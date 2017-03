Vergismoorden: eerst schieten, dan nadenken

Een dodelijke vergissing. Toen de Amsterdamse deejay Djordy Latumahina op 8 oktober met kogels werd doorzeefd, hadden de daders het op een ander gemunt. Latumahina was die namiddag net met zijn vriendin en tweejarige dochter in de auto gestapt. Zijn vriendin Cherrisha raakte levensgevaarlijk gewond. Als door een wonder werd het meisje niet geraakt.

Al snel deden verhalen de ronde dat de kogelregen was bedoeld voor een criminele buurman in de flat aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam. Een man die toevallig in dezelfde auto, een zwarte Mini Cooper, reed als Latumahina. Deze week bevestigde de politie dat inderdaad een ander het doelwit was van de liquidatie. Vijf mannen uit Noord-Holland zijn inmiddels gearresteerd.

Vergismoorden vinden de afgelopen drie jaar opvallend vaak plaats. De term deed in 2014 zijn intrede bij de moord op Rob Zweekhorst uit Berkel en Rodenrijs. Het schemerde al toen de GGZ-directeur in de rustige Vinex-wijk zijn twee honden uitliet. Onwetend liep hij zijn moordenaar tegemoet. De kogels waren vermoedelijk bedoeld voor drugscrimineel Dennis van den B. die twee straten verderop woonde: ook kaal, met een gedrongen postuur en een in het bezit van een hond.

Joegoslaven

Vergissingen als deze werden vroeger niet gemaakt, is de stelling van de Amsterdamse oud-hoofdcommissaris van politie Joop van Riessen. ,,Ook in de jaren tachtig en negentig werden er veel liquidaties gepleegd. Vaak werden Joegoslaven ingevlogen om de klus te klaren, maar die bereidden zich zorgvuldig voor. In mijn tijd is er maar één verkeerd iemand gewond geraakt. Bij een aanslag op Sam Klepper vloog een verdwaalde kogel in het been van een 80-jarige man. Maar die kogel was wel bedoeld voor Klepper.”

Van Riessen constateert dat tegenwoordig amateurs worden ingehuurd om huurmoorden te plegen. ,,Het moet allemaal snel gebeuren. Iemand lang observeren is er niet meer bij. Het lijkt erop dat ze een Kalasjnikov pakken en bij de eerste gelegenheid schieten.” Een gevaarlijke ontwikkeling. ,,In het verleden kon je zeggen: de onderwereld moordt elkaar uit, maar de samenleving heeft er weinig mee van doen. Nu vallen er ook onschuldige slachtoffers.”

De onderwereld wordt steeds onvoorspelbaarder, zegt een ingewijde uit het drugsmilieu. ,,Vroeger werd er nog gepraat als iemand een schuld had. Dan haalden bazen beide partijen aan tafel en werd er gesproken over een oplossing. Nu wordt er al geschoten als de politie een partij drugs in beslag genomen heeft. Er worden jonge jongens ingehuurd die voor 10.000 of 15.000 euro iemand omleggen. Sinds een jaar of tien is het milieu echt veranderd.”

Triggerhappy

Ook de Rotterdamse korpschef Frank Paauw maakt zich zorgen over de 'triggerhappy' mannen die de onderwereld overnemen. In zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak zei hij over de schietpartijen in zijn stad: ,,Ze krijgen een heftiger karakter. Slecht schieten met een pistool is één ding, maar slecht schieten met automatische wapens is andere koek. Er is al een kogel in iemands bed beland. Dat onschuldige mensen worden geraakt, is een gruwelgedachte.”

Elsevier-journalist Gerlof Leistra houdt al sinds 1992 de moorden in Nederland bij. Hij zag het aantal dodelijke schietpartijen gestaag afnemen, van zo’n 280 toen tot 120 nu. ,,Het grote verschil is dat er destijds nauwelijks over werd geschreven. Het valt niet uit te sluiten dat er vroeger ook vergismoorden waren, maar dat die de pers niet haalden”, relativeert hij. Toch noemt hij het hoge aantal vergismoorden van de afgelopen drie jaar opvallend. ,,Er wordt gewerkt zonder professionaliteit. Het is alsof amateurs zich in de eredivisie begeven, zonder het bijbehorende talent.”

De zes vergismoorden van de afgelopen 3 jaar:

- 8 oktober 2016 De Amsterdamse deejay Djordy Latumahina wordt in zijn zwarte Mini doodgeschoten in de parkeergarage van zijn woning in Amsterdam Nieuw West.

- 28 januari 2015 Bordenwasser Augustine Nyantakyi uit Amsterdam wordt met héél veel kogels omgebracht bij zijn portiekflat in Osdorp. Mogelijk werd hij verward met een crimineel wiens vriendin in dezelfde flat woont.

- 14 januari 2015 Beyhan Demirci rookt een sigaret op haar balkon in Amsterdam Osdorp als ze wordt doodgeschoten. Vermoedelijk had de dader het gemunt op haar schoonzoon.

- 13 juli 2014 Stefan Eggermont wordt in Amsterdam Oost vermoord in zijn Fiat Punto. Een criminele buurtgenoot reed in hetzelfde type auto.

- 20 januari 2014 Mohammed Alarasi uit Amersfoort zou de schuld hebben gekregen van een geripte partij cocaïne, waarmee hij niets mee van doen had. Hij wordt pal voor een sportschool doodgeschoten.