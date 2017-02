Verhoor zussen Holleeder niet in het openbaar

GGZ geeft veroordeelde kin­der­por­no­be­zit­ter tweede kans

10:33 GGZ-instelling Mediant heeft een psychiater in dienst genomen die in 2012 is veroordeeld voor het bezit van een grote hoeveelheid kinderporno. Daarom mag hij van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) nooit meer met kinderen werken. Toch is hij welkom bij de instelling.