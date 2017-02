Verkeer moet rekening houden met zeer zware windstoten

Burgerwacht gebruikte buitensporig geweld

22 februari De burgerwacht van Kootwijkerbroek, die zelfs de beschikking heeft over helikopters en speurhonden, heeft verschillende keren buitensporig geweld gebruikt om criminelen te stoppen. De politie heeft de groep daarvoor twee keer op de vingers getikt vanwege het klemrijden van een auto en het te laat melden van een incident. De burgerwacht in het kleine Veluwse dorp heeft vijftig leden die meteen uitrukken als er onraad in het dorp is.