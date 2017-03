Verkoop namaak via bol.com aangepakt

Batterijen, oplaadsnoertjes en oortjes voor mobieltjes van deze verkopers bleken bijvoorbeeld niet echt van Apple of Samsung en functioneerden geregeld niet naar behoren. Deze krant ontving tientallen mailtjes van mensen die klaagden over hun aanschaf via bol.com. Zij bleken producten te hebben aangeschaft via externe verkopers waarvoor bol.com sinds 2011 het verkoopplatform heeft opgesteld.



Zo kocht Koen van Leeuwen een oplader en usb-lader voor zijn iPhone via het bedrijf Mert Trading uit Beverwijk. ,,In de boekjes in de verpakking stonden het logo, de merknaam Apple en een zogenaamd ‘echtheidscertificaat’’’, vertelt Van Leeuwen. Toen hij later de echte producten kocht, bleek de lader 8 gram lichter dan het origineel van Apple.