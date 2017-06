Vermiste meisjes uit Tilburg zijn weer terecht

,,De ouders van de meisjes hebben de politie ingeseind dat de kinderen gevonden zijn. De meiden zijn thuis. We gaan vanavond nog in gesprek over wat er de afgelopen dagen gebeurd is", aldus politiewoordvoerder Dik Advocaat.



Sinds afgelopen zondag waren beide meisjes vermist. Gisteravond was nog niet duidelijk of er een verband was tussen beide vermissingen, maar eerder vandaag liet de politie weten dat de meisjes samen zijn vertrokken. Het is niet duidelijk of de meisjes ook samen zijn terug gevonden. Volgens de woordvoerder is dat wel aannemelijk.



Vandaag werd bekend dat de familie en politie verder zochten en dat het ging om een 'urgente vermissing'. Daarom zond de politie ook meerdere opsporingsberichten de wereld in, onder andere via Burgernet.