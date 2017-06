'Vermoorde Romy was de perfecte dochter en vriendin'

Wat Romy is overkomen is gissen voor iedereen. Had ze misschien ruzie? Niemand die het zich kan voorstellen. ,,Ze was het allerliefste meisje dat ik ken. Ze moet wel van straat zijn geplukt,'' zegt moeder Francis van Eva en Sara.



Politieonderzoek in de weilanden rond Achterveld is nog in volle gang om helder te krijgen wat het meisje precies is overkomen. Vast staat dat iemand haar vrijdagavond rond vijf uur vindt in een sloot bij landgoed Stoutenburg, in Achterveld. De man is zijn hond aan het uitlaten. Het natuurgebied waarin ze is gevonden ligt dichtbij de route die ze elke dag fietst naar haar de J.H. Donnerschool voor kinderen met gedragsproblemen in De Glind. De fiets van Romy is ook in het natuurgebied aangetroffen. Met speurhonden kammen agenten het gebied uit. Ook de ME loopt alle paadjes minutieus na.



De dader is nog altijd niet gevonden



En zolang dat zo is, wijkt moeder Francis niet van de zijde van haar dochters. ,,Ik laat ze voorlopig niet meer alleen gaan. Ik ben doodsbang geworden. En dat in Nederland.''