Vernielers regenboog-zebrapad Leiden voor de rechter

Het voorval is in oktober 2016 gefilmd en daarna breed gedeeld via social media. De vijf zijn lid van een studentenorganisatie en deze 'stunt' was onderdeel van het introductieprogramma daarvan. De gemeente Leiden deed destijds bij de politie aangifte van het incident. Het is nog niet bekend wanneer de mannen voor de rechter moeten verschijnen.



Steeds meer plekken

Het zebrapad in Leiden werd in 2015 tijdens Coming Out Dag onthuld door de gemeente en het COC. Op steeds meer plekken in de hele wereld verschijnen zebrapaden in regenboogkleuren op de openbare weg. Het fenomeen is geïnspireerd op de regenboogvlag, het symbool van homo- en biseksuelen en transgenders.