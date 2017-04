Veroordeeld seksueel misbruiker weer vrijwilliger bij sportclub

Het misbruik speelde zich volgens het programma, dat vanmiddag om 14.00 uur wordt uitgezonden, af bij de Zutphense tafeltennisvereniging Torenstad. Slachtoffers doen in het radioprogramma voor het eerst hun verhaal over het misbruik door de veelgeprezen toptrainer. Uit het Argos-onderzoek blijkt dat de trainer ook in de jaren 70 al in de fout ging bij tafeltennisvereniging ZTTC uit Zutphen. Er waren zorgen over ongewenste aanrakingen.



De man werd in 1997 veroordeeld door de tuchtcommissie van de Nederlandse Tafeltennisbond, voor het ongewenst aanraken van drie dertienjarige jongens en een vijftienjarig meisje tijdens trainingen van de Regio Twente. Deze slachtoffers stapten naar de politie, maar het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak.