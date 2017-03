Vier jaar cel en tbs voor doodrijder Zelhem

De 46-jarige Rémon W. uit Doetinchem, die vorig jaar in Zelhem een dodelijk ongeval veroorzaakte, is vandaag veroordeeld tot 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat meldt Omroep Gelderland.

De officier van justitie eiste een celstraf van 6 jaar en tbs. De man krijgt ook een rijverbod van vijf jaar en hij moet de nabestaanden een schadevergoeding betalen: 37.000 euro voor de vader, 32.000 euro voor de moeder en 19.000 euro voor hun dochtertje.

Bij de aanrijding op de Ruurloseweg in Zelhem kwam een 4-jarige jongen om het leven. Een meisje van 3 raakte ernstig gewond. Rémon W. had de auto van zijn psycholoog gestolen. Die was bij hem thuis op bezoek om een rapport te kunnen opstellen over zijn psychische gesteldheid.

Psychische problemen

'Ik was manisch psychotisch', zei Rémon W. eerder over die bewuste dag. Hij kampte met psychische problemen en was een paar dagen voor het ongeluk vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. De Doetinchemmer was tijdens het ongeval ruim een week op vrije voeten in verband met een ander delict.