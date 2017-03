Vijf jaar en zeven maanden voor wapenhandelaar

Op 29 mei 2015 werden in een loods in Den Hout een grote partij wapens en munitie aangetroffen. Die lagen deels gesloten koffers, kasten en een koelkast. Ook werd in de loods amfetamine en ketamine aangetroffen.



Tegen B. was 9 jaar cel, aanmerkelijk meer dus, geëist op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie en het aantreffen van een groot wapenarsenaal dat bij B. was aangetroffen.



De rechtbank in Amsterdam concludeert echter dat wettelijk gezien niet meer dan 5 jaar en 7 maanden cel kan worden opgelegd omdat B. in januari al tot 27 maanden cel kreeg opgelegd voor het wegwerken van het lichaam van Freddy Janssen. Zijn lichaamsdelen werden aangetroffen in een afgezonken en verzwaarde zak in het Markkanaal bij Den Hout.



