Vijftien cent overmaken naar ov-chipkaart? Grapje zeker!

Het bedrijf achter de ov-chipkaart vraagt reizigers geregeld om piepkleine bedragen over te maken, als ze een negatief saldo op hun oude chipkaart hadden. Reizigster: ,,Het bedrijf maakt tientallen miljoenen winst en ik moet 15 cent overmaken. Dit is een grapje zeker!?’’

Met stijgende verbazing las de reizigster de e-mail die ze ontving van het bedrijf achter de ov-chipkaart. ,,Het saldo op uw oude kaart is negatief, te weten € 0,15 euro. Wij verzoeken u dit bedrag over te maken op rekening NL80RABO0306499215. t.n.v. Trans Link Systems BV in Amersfoort’’, zo staat er te lezen in de correspondentie.

De reizigster, van wie de naam bij de redactie bekend is, maar die liever anoniem wil blijven, heeft dan net in het AD gelezen dat het bedrijf achter de ov-chipkaart in 5 jaar tijd 55 miljoen winst heeft gemaakt met de verkoop van de plastic kaartjes. ,,Het blijft idioot voor zo'n winstgevend bedrijf om zo'n bedrag te innen, het kost meer dan het oplevert.’’

De gebruikster van de ov-chip besloot het bedrag over te boeken. ,,Ik heb de vijftien cent overgemaakt met de opmerking erbij: dit is een grapje zeker!?’’

Voor de uitgever van de ov-chipkaart zijn de facturen echter geen geintje. ,,We vinden het belangrijk om een signaal af te geven aan de reizigers’’, zegt woordvoerder van Translink Anita Hilhorst. ,,Ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt: ‘goh, is het niet duurder om mij dit te vragen, dan het bedrag dat het oplevert’. Maar dat is niet zo. Het is voor ons duurder om kleine negatieve bedragen eruit te filteren.’’

De kosten die ermee gemoeid zijn om bedragen te innen, vallen volgens Hilhorst reuze mee. ,,We sturen 80 procent van die verzoeken per mail en dat kost 2 cent, 20 procent gaat met de post en dat kost ons 28 cent. Ook dan is het nog steeds goedkoper om niet te filteren op de bedragen.’’

Translink benadrukt dat het feit dat je op je ov-chipkaart een negatief saldo kunt hebben klantvriendelijk bedoeld is. Hilhorst: ,,Anders zou je bijvoorbeeld als je net 1 cent tekort komt op je ov-chipkaart, al niet meer in kunnen checken.’’