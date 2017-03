Vijftien cent overmaken voor ov-chipkaart? Grapje zeker!

Voor de uitgever van de ov-chipkaart is het echter geen geintje. ,,We vinden het belangrijk om een signaal af te geven'', zegt Translink-woordvoerder Anita Hilhorst. De kosten die ermee gemoeid zijn om bedragen te innen, vallen volgens haar reuze mee. ,,We sturen 80 procent van die verzoeken per mail en dat kost 2 cent, 20 procent gaat met de post en dat kost 28 cent. Ook dan is het nog steeds goedkoper om niet te filteren op bedragen.''



Translink benadrukt dat het kunnen hebben van een negatief saldo een vriendelijk gebaar is naar de klant. Hilhorst: ,,Anders zou je bijvoorbeeld als je net 1 cent tekortkomt op je ov-chipkaart niet meer kunnen inchecken.'' De reizigster hoeft niet bang te zijn voor aanmaningen of deurwaarders. ,,Als deze mevrouw niet betaalt, vinden we dat jammer, maar er gebeurt verder niks. De meeste mensen betalen gewoon.''