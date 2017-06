Vis zonder gezicht gevonden in wateren van Australië

De afzichtelijke vis met een lengte van 40 cm is pas de tweede in zijn soort die ooit gevonden is. De eerste werd opgevist bij Papoea-Nieuw-Guinea in 1873. Het bijzondere aan de vis is dat hij geen ogen en geen zichtbare neus heeft. Een mond heeft hij wel, aan de onderkant van zijn lichaam.

Volledig scherm De gezichtsloze vis, zonder zichtbare neus en zonder ogen. © Museums Victoria / CSIRO

Het onderzoek Sampling the Abyss wordt uitgevoerd in opdracht van Museums Victoria in Melbourne in samenwerking met CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) en andere Australische musea en organisaties. Veertig wetenschappers wagen zich 4 kilometer onder de zeespiegel in een gebied waar slechts weinigen hen voorgingen.

Volledig scherm De vis heeft alleen een zichtbare mond, aan de onderkant van zijn lichaam. © Museums Victoria / CSIRO

Quote De diepzee blijft de meest onontdekte omgeving op aarde Dr. Tim O'Hara ,,De diepzee is de grootste en diepste habitat ter wereld, maar het blijft de meest onontdekte omgeving op aarde’’, vertelt Dr. Tim O’Hara, senior curator van het museum.

Zware omstandigheden

,,We weten dat de dieren die er leven al minstens 40 miljoen jaar bestaan, maar tot voor kort was er pas een handvol monsters verzameld’’, gaat O'Hara verder. In de diepzee heerst een hoge druk, is weinig voedsel en is het water ijskoud. De dieren die er leven, hebben zich aan de omstandigheden aangepast, zoals de gezichtsloze vis.

Andere bizarre wezens

Naast de vis zonder gezicht, troffen de wetenschappers ook andere opmerkelijke wezens aan, waaronder een zeekomkommer, een draakvis en een 'coffin fish'.

Volledig scherm Een van de gevonden wezens: een zeekomkommer. © Museums Victoria / CSIRO

Volledig scherm Een dragonfish, ook uit de diepzee afkomstig. © Museums Victoria / CSIRO