Vlaggen halfstok en witte profielfoto voor uitvaart overleden Romy (14)

Dat meldt de begrafenisondernemer op de Facebookpagina van de J.H. Donnerschool, waar Romy lessen volgde. ,,Belangrijkste is de familie. Wat willen zij? Wat betreft de vlaggen kan ik zeggen dat de familie het mooi vindt als zoveel mogelijk mensen dinsdag de vlag halfstok hangen.''

Veel naasten en dorpsgenoten van de overleden tiener hebben hun Facebook-profiel op zwart gezet. Een andere wens is dat die mensen hun foto's dinsdag veranderen in witte afbeeldingen.

Bekentenis

Het lichaam van Romy werd vorige week vrijdag gevonden in Achterveld, nabij Amersfoort. De 14-jarige jongen die is opgepakt op verdenking van het misbruiken en doden van Romy uit Hoevelaken heeft over beide feiten een bekennende verklaring afgelegd