Vleugje lenteweer op komst

Normaal is het begin maart een graad of 8, maar dankzij de zachte lucht die morgen het zuiden van Nederland binnenstroomt wordt het aan het einde van de middag 12 of zelfs 13 graden. ,,Zaterdag ligt de 'bel' met zachte lucht boven de oostelijke provincies. Met name zaterdag krijgen we daardoor in het noorden en oosten de kans om van een vleugje lenteweer te genieten”, aldus meteoroloog Michiel Severin.



Weerplaza verwacht dat de temperaturen uitkomen op 14 of 15 graden, genoeg om met de jas los rond te lopen en even lekker buiten op een terrasje te zitten. ,,Hoewel 15 graden zacht is voor de tijd van het jaar, komen we zaterdag niet in de buurt van een record. Het record voor begin maart staat namelijk op 21,9 graden! Op 9 maart 2014 kregen we een heerlijke lentedag met in het zuiden en oosten temperaturen van 20 tot bijna 22 graden.”