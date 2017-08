'Vliegroutes Lelystad Airport gevaar voor leefbaarheid'

Red de Veluwe

Mark Vroegindeweij uit Heerde is de oprichter van de petitie onder de naam ‘Red de Veluwe’. Ook hij heeft gezien dat met name sinds woensdag het aantal handtekeningen snel oploopt. Hij heeft er wel een verklaring voor. ,,We hebben een offensief gehouden in Apeldoorn. Daar zijn de mensen nu ook wakker geworden. Mensen beseffen nu serieus het gevaar voor de leefbaarheid. Ook op de Veluwe weten inwoners er steeds meer van.”

1800 meter

Handtekeningen

De handtekeningen worden 12 september overhandigd bij een commissie van de Tweede Kamer. Niet alleen Red de Veluwe, ook andere organisaties leveren dan over hetzelfde onderwerp petities in. Een zangkoor zorgt ondertussen voor de muzikale ondersteuning. ,,Gezamenlijk hebben we inmiddels meer dan 40.000 handtekeningen. Een mooi resultaat.”

12 september

Een dag later wordt het thema besproken in Den Haag. ,,Voor ons is er een wereld vóór 12 september en ná 12 september. Ofwel breekt er een discussie in de Tweede Kamer over los of we gaan ons samen met de andere verenigingen voorbereiden op juridische stappen. Het liefst zien we natuurlijk dat de plannen worden herzien.”