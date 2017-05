Vliegtuigen in kaarsrechte lijn over noorden Nederland, maar waarom?

Boze brief vmbo-begeleider over Cito-item Jeugdjournaal massaal gedeeld

11 mei Een brief aan het Jeugdjournaal over een item gewijd aan de Cito-toets wordt sinds gisteren massaal gedeeld op Facebook. Lisette van den Beld uit in het bericht haar onvrede over hoe de uitslag van de eindtoets in beeld is gebracht. Daarbij worden volgens haar, onterecht, alleen kinderen met hoge scores bejubeld.