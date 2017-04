Vlielandse flessenpost na 20 jaar terug bij Britse briefschrijfster

'Hoi ik ben Susie Hampton en ik ben 10 jaar oud. Ik heb dit flesje op 25/08/97 in het water gedaan'. Het is de eerste zin van het korte briefje dat boswachter Pieter Schaper op 5 april vond op het strand van Vlieland. Inmiddels is de nu 30-jarige Susie opgespoord.

Het waterflesje met daarin de brief van Susie werd gevonden tijdens een schoonmaakactie op het strand van Vlieland. ,,Het is zeer waarschijnlijk dat het flesje destijds redelijk snel op het strand is aangespoeld en vervolgens onder het zand is verdwenen. Bij de laatste Noordwesterstorm is een stuk strand afgeslagen en op die plek vond Pieter het flesje terug, geheel intact", schrijft boswachter Anke Bruin-Kommerij op een blog van Staatsbosbeheer.

'Kun je me schrijven en me vertellen waar je het hebt gevonden?', stond er nog meer te lezen in het briefje. En zo geschiedde. Pieter en Anke besloten op zoek te gaan naar Susie, die ook haar adres op het briefje had geschreven.

Quote Ik heb een uur lang contact met haar gehad en het was alsof we elkaar al jaren kenden. Erg leuk. Anke Bruin-Kommerij

Britse media

De oproep van de Vlielanders werd opgepikt door de Britse media, en het was de vader van Susie die het briefje en het adres van zijn dochter uiteindelijk herkende. Susie heeft vervolgens zelf contact gezocht met Anke via Twitter. ,,Ik heb een uur lang contact met haar gehad en het was alsof we elkaar al jaren kenden. Erg leuk", schrijft ze.

Susie kon zich in eerste instantie niet herinneren dat ze het flesje in zee had gegooid. Ze was in die tijd op vakantie op Sheppy, een eiland aan de noordkust van Engeland. Het waterflesje heeft bijna 350 kilometer afgelegd, en bijna 20 jaar verborgen gelegen.



De briefschrijfster is van plan om snel naar Vlieland te komen om het briefje op te halen en om Anke en Pieter te ontmoeten. Op dit moment vecht ze tegen kanker, en is ze bezig met een komisch autobiografisch stripboek over de ziekte. Als ze op Vlieland is wil ze graag meehelpen met een van de schoonmaakacties op de stranden. ,,Ze vertelde dat ze van plan is om naar Vlieland te komen, dan kunnen we haar de brief en het plastic flesje teruggeven, zodat ze niet meer klachten krijgt over het vervuilen van de zee", schrijven de Vlielandse boswachters met een knipoog.